Cinayet şüphelisi tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kasten adam öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan A.K'nin bir evde saklandı bilgisi aldı. Jandarma ekipleri tarafından adrese düzenlenen operasyonda A.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.