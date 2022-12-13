Çiftlikteki uyuşturucu partisine baskın: 1 tutuklama

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında bir çiftliğe operasyon düzenlendi. Polis tarafından yapılan operasyonda F.Y., S.U., R.K. ve S.T., gözaltına alındı. Çiftlikte yapılan aramada 1.68 gram metanfetamin ve 1 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Y., S.U., R.K. ve S.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulamalarından ardından çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y., cezaevine gönderilirken, S.U., R.K. ve S.T., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.