Çiftliğe uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ilçede hayvan çiftliğinde uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri tarafından hassas burunlu uyuşturucu köpekleri Yufka ve Mankenin de katıldığı operasyonda 1 kilo 980 gram kubar esrar maddesi, 1 hassas terazi, 100 gram kenevir tohumu ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarma tarafından uyuşturucu ve aparatlarına el konulurken R.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberin Videosu :