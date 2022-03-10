Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yürüttüğü çalışmada hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: PHA
Cezaevi firarisi yakalandı
Adıyaman'da, hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
10 Mart 2022 Perşembe 15:56
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