Çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli cezaevine gönderildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Fuhuş suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.H., göçmen kaçakçılığı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.C. ve yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.