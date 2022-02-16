Çelikhan'da, yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Alınan bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Pınarbaşı beldesi Kaya Mahallesi'nde meydana geldi.

Murat Güler'e ait evin çatı katından alevler yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında evde bulunan ve dumandan etkilenen Güler ailesinin 3 ferdi ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınanların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.