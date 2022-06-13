Çelikhan’da pat pat motoru devrildi: 1 ölü, 7 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Sevgi yönetimindeki çapa motorunun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ve Semra Sevgi, Sümeyra Sevgi, Samet Sevgi, Abdurrahman İlhan, Nigar İlhan, Büşra İlhan yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan Sümeyra Sevgi (3) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sümeyra Sevgi’nin cansız bedeni Çelikhan Devlet Hastanesi morguna konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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