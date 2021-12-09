Çelikhan’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza, akşam Çelikhan-Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

İlçe merkezi yönünde ilerleyen Gökhan Karpuzcu yönetimindeki 27 AEN 693 plakalı minibüs ile karşı yönden giden Haydar Yılmaz idaresindeki 02 KV 107 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Serdar Yılmaz ve Pınar Yılmaz yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından araçlarda sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan yaralılardan Haydar ve Serdar Yılmaz Adıyaman Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA