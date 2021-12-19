Çatından düşen küçük çocuk öldü

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın çatı katına çıkan Suriye uyruklu Yusuf Alabar, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Durumu fark eden yakınları sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralı çocuğa ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Yusuf Alabar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Albar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.