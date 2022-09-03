Galeriler Yazarlar
Adıyaman 39
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.222,74
ALTIN
1.002,68
DOLAR
18,21
STERLİN
20,99
EURO
18,15

Çatı yangınında 250 kilo tütün kül oldu

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangında 250 kilo tütün kül oldu.

03 Eylül 2022 Cumartesi 17:55
7 Okunma
Çatı yangınında 250 kilo tütün kül oldu

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangında 250 kilo tütün kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi’nde Hacı Kaynak’a ait evin çatı katında elektrik aksamından kaynaklandığı öne sürülen yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sahibi ve komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın mahallede paniğe neden oldu. Bir taraftan itfaiye diğer taraftan mahalle sakinleri hortumlar ile yangına müdahale etti. Çelikhan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını bir süre sonra kontrol altına alarak söndürdü. Yangın başka evlere sıçramadan söndürülürken, yangında çatı ve çatıda bulunan yaklaşık 250 kilo tütün yandı.

Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendini araçların önüne attı
Kendini araçların önüne attı
Hafif ticari aracın çarptığı Muhammet hayatını kaybetti
Hafif ticari aracın çarptığı Muhammet hayatını kaybetti
Adıyaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı - Videolu Haber
Sahte temizlik deterjanına 1 gözaltı
Sahte temizlik deterjanına 1 gözaltı
Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçak 2 şüpheli gözaltına alındı
Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçak 2 şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman’da sahte deterjan ele geçirildi
Adıyaman’da sahte deterjan ele geçirildi
Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu
Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu
Otomobilden çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama
Otomobilden çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama
Otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı - Videolu Haber
Otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı - Videolu Haber
Bacaya sıkışan kuş kurtarıldı
Bacaya sıkışan kuş kurtarıldı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Videolu Haber
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Videolu Haber
Motosiklet üzerinden havaya ateş açarak kaçtılar - Videolu Haber
Motosiklet üzerinden havaya ateş açarak kaçtılar - Videolu Haber
Binaya kurşun yağdırdılar
Binaya kurşun yağdırdılar
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
AFAD ve itfaiye ekiplerinden yangın tatbikat - Videolu Haber
AFAD ve itfaiye ekiplerinden yangın tatbikat - Videolu Haber
Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 5 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 5 yaralı - Videolu Haber
Saman yüklü tır devrildi
Saman yüklü tır devrildi
Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti
Sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti
Adıyaman’da sazlık alanda yangın - Videolu Haber
Adıyaman’da sazlık alanda yangın - Videolu Haber
İki grup arasındaki kavgayı polis engelledi
İki grup arasındaki kavgayı polis engelledi
Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı
Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı
Adıyaman'da 46 kök kenevire 1 gözaltı
Adıyaman'da 46 kök kenevire 1 gözaltı
Adıyaman'da maç sonrası taraftarlar arasında arbede - Videolu Haber
Adıyaman'da maç sonrası taraftarlar arasında arbede - Videolu Haber
Maç sonrası ortalık biranda karıştı
Maç sonrası ortalık biranda karıştı
Perde takarken 3'üncü kattan düştü
Perde takarken 3'üncü kattan düştü
Perde asarken 3.kattan aşağıya düştü
Perde asarken 3.kattan aşağıya düştü
Tır’ın kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Tır’ın kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Hafif ticari araç orta refüje çıktı
Hafif ticari araç orta refüje çıktı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim