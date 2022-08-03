Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 5 katlı binanın üst katında odunluk olarak kullanılan bölümden dumanlar ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 30 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında eşyalar kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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