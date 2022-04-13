Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nden asayiş uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri asayiş ve kamu düzeni ile mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla Mart ayında kentin farklı bölgelerinde yapılan uygulamada 4215 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 224 araç ve 12 iş yeri kontrol edildi, 2 kayıp şahıs bulunurken, araması olan 12 şüpheli gözaltına alındı, 1 araç trafikten men edilirken ruhsatsız 2 av tüfeği ile 2 gram uyuşturucu ele geçirildi. Denetimlerine aralıksız devam eden Çarşı ve Mahalle Bekçileri kent genelinde vatandaşın huzurunu sağlamak adına çalışmalara aralıksız olarak sürdürüleceğini söylediler.

Kaynak: PHA