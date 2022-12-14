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Camide çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman'ın Tut ilçesinde, camide çıkan yangın korkuya ve paniğe neden oldu.

14 Aralık 2022 Çarşamba 14:19
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Camide çıkan yangın paniğe neden oldu

Alınan bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Boyundere köyünde meydana geldi.
Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında camide maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: PHA
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