Çamaşır makinasının içerisine giren yılan yakalandı

Alınan bilgiye göre olay, merkeze bağlı Harun köyünde meydana geldi. Bir evin mutfağında bulunan çamaşır makinasında bulunan yılanı gören ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çamaşır makinasının içerisinde bulunan yılanı yakaladı. İtfaiye erleri tarafından yakalanan yılan tekrardan doğaya salındı.