Alınan bilgiye göre olay, Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 4'üncü katında camın arasına sıkışan güvercini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri cama sıkışan güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye erleri tarafından su içirilen güvercin daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı.Kaynak: PHA
Cam arasına sıkışan kuş kurtarıldı
Adıyaman'da, bir binanın cam arkasına sıkışan güvercin itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.
06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:41
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