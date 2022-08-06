Cam arasına sıkışan kuş kurtarıldı

Alınan bilgiye göre olay, Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 4'üncü katında camın arasına sıkışan güvercini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri cama sıkışan güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye erleri tarafından su içirilen güvercin daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı.