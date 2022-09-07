Alınan bilgiye göre, ilçede uygulama yapan polis ekipleri tarafından boş alanda terk edilmiş şekilde plakasız motosiklet buldu. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme ve sorgulamada motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Motosiklet çekici ile otoparka çekilirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Kaynak: PHA
Çalıntı motosiklet terk edilmiş halde bulundu
Adıyaman’ın Besni ilçesinde, polis ekipleri tarafından çalınan motosiklet terk edilmiş şekilde bulundu.
07 Eylül 2022 Çarşamba 12:17
5 Okunma