Çalıntı çıkan motosikletin sürücüsü gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre olay, Hocaömer Mahallesi’nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri tarafından M.B. yönetimindeki plakasız motosiklet dur ihtarında bulundu. Polislerin dur ihtarına uymayan sürücü ve polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonrası yakalanan motosiklette yapılan incelemenin ardından çalıntı olduğu anlaşıldı. Motosiklet otoparka çekilirken sürücü M.B., gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.