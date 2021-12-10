Çalınan motosiklet terk edilmiş halde bulundu - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay geçtiğimiz ay Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Ahmet Bal'a ait 02 HS 628 plakalı motosikleti evin önüne park ederek eve gitti. Bir süre sonra motosikleti kapının önünde görmeyen Bal, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis tarafından yapılan incelemenin ardından motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Altınşehir Mahallesi'nde park halinde terk edilmiş motosiklet ihbarı alan polis ekipleri tarafından yapılan incelemede motosikletin Ahmet Bal'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine çağrılan Bal'a motosiklet teslim edildi. Polis, motosikleti çalanın yakalanması için çevrede bulunan kamera kayıtlarını incelemeye alırken görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Motosikletini teslim alan Bal ise polis ekiplerine teşekkür etti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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