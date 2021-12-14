Çaldıkları dinamoyu bırakıp kaçan hırsızlar yakalandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay akşam Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi.Halil Polat'a ait tek katlı evin bahçesine girin 2 şüpheli su kuyusunun yanında bulunan dinamoyu alarak kaçtılar. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören hırsızlık şüphelisi 2 kişi yol ortasında dinamoyu bırakarak kaçtılar. Polis, dinamoyu sahibine teslim ederken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattıkları belirtildi. Olayında ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheliler kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: PHA

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