Çaldığı motosikletin benzini bitince bırakıp kaçtı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.Ahmet Hüssen'e ait plakasız motosikletini evinin önünde park ederek ayrıldı. Bir süre sonra motosikletin yerinde olmadığını fark edince polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis, tarafından yapılan incelemede motosiklet boş araziye tek edilmiş halde bulundu. Polis tarafından yapılan incelemede hırsızlık şüphelisinin motosikletin benzini bitince bıraktığı anlaşıldı. Motosiklet sahibine teslim edilirken polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi.

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