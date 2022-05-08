Çaldığı motosikleti polisi görünce bırakıp kaçtı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenerek plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli çaldığı motosikleti bir binanın bahçesine bırakarak kaçtı. Polis, tarafından yapılan çalışmada motosikletin çalıntı olduğu tespit edilmesiyle inceleme başlatıldı. Yapılan incelemenin ardından motosiklet otoparka çekilirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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