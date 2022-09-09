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Bu kez gerçek değil tatbikat

Gaziantep ve Mardin’de yaşanan ve çok sayıda kişinin öldüğü kazaların ardından Adıyaman’da bu kazalardaki görüntüleri aratmayan sahnelerin hazırlandığı tatbikat gerçekleştirildi.

09 Eylül 2022 Cuma 15:20
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Bu kez gerçek değil tatbikat

Gaziantep ve Mardin’de yaşanan ve çok sayıda kişinin öldüğü kazaların ardından Adıyaman’da bu kazalardaki görüntüleri aratmayan sahnelerin hazırlandığı tatbikat gerçekleştirildi.

UMKE tarafından il merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Ali Dağı’nda trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği bir minibüs ile 2 otomobilin karışmış olduğu ve 13 kişinin yaralanıp 4 kişinin ise hayatını kaybettiği kaza ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarı alan UMKE timi kısa süre içerisinde kazanın meydana geldiği dağlık araziye gelerek burada yaralılara müdahalede bulundu. Kaza yerine gelen ilk UMKE timi daha sonra telsizden destek ekip istedi.

Kısa sürede olay yerine çok sayıda UMKE timleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Destek ekiplerinde olay yerine geldiği tatbikatta yaralanan 13 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Nefeslerin tutulduğu tatbikat gerçeği aratmazken 5 gün boyunca eğitimden geçen 22 sağlık çalışanı UMKE gönüllüsü olmaya hak kazandı. 22 Sağlık görevlisine sertifikaları tatbikat sonrası takdim edildi.

Tatbikat sonrası konuşan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, “Bugün son gün olan UMKE eğitimimizi tamamlamış bulunuyoruz. Bu eğitimde 22 kursiyerimiz vardı. Toplamda 5 gün süren bir eğitim. 3 Gün teorik kısımdan oluşuyor, 2 günde sahada gerçekleşen bir eğitim. Toplam 22 kursiyerle birlikte ilimizde 164 tane UMKE gönüllümüz var. Sağlık personellerinden oluşan tüm UMKE gönüllüleri, gönüllü olarak çalışmaktalar. İlimizdeki UMKE istasyonu sayesinde tüm illerimize ve yurt dışına da dahil dakikalar içerisinde mobilize olabilecek şekilde bir ekibimiz var” diye konuştu.

Düzenlenen tatbikata, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, Destek Hizmetleri Başkanı Osman Aydın, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Nurettin Karakayalı, Acil Afetler Şube Müdürü Tülay Altuğ ve 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. İshak Karakurt katıldı.

Kaynak: iha
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