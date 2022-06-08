Briket fabrikasındaki kabloları çaldılar - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Nevzat Taşan'a ait briket fabrikasın kimsenin olmadığı esnada gelen hırsızlık şüphelisi veya şüpheliler işyerinde bulunan 50 bin TL değerindeki kabloları alarak kaçtı. Sabah işyerine gelen Taşan, kabloların olmadığını fark edince polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından parmak izi incelemesi ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, hırsızlık şüphelisi veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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