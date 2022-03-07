Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında tüfekle vurdu - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek yerleşkesi olan Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Remziye Y., sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Zeynal Y., tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vuruldu. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri Remziye Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan 4 çocuk annesi Y., hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Remziye Y'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayın ardından kaçan Zeynal Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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