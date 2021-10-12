Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle vuran koca adliyede - Videolu Haber

Olay, dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut E., bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen Ayten E. ile Müftülük Caddesi'nde karşılaştı. Burada başlayan sözlü tartışmanın ardından Mesut E., kendisinden kaçan 2 çocuğunun annesi Ayten E.'yi kovalamaya başladı. Mesut E., boş araziye geldiklerinde eşine av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayten E., yaralanırken, eşini yaralayan Mesut E, ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ayten E.'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ayten E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

'Eşini vuran koca yakalandı'

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada olay yerinden kaçan Mesut E., gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mesut E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberin Videosu :