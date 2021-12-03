Boş arazide canına kıydı

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi’nde boş arazi içerisinde silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, arazide erkek cesedi buldu. Sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Mulla Ö.’nın yanında bulunan tabancayla başına ateş ederek, yaşamına son verdiği düşünülüyor. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: PHA