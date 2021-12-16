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Bomba gibi patlayan mutfak tüpü evi yıktı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bomba gibi patlayan tüp evi yıktı. Evde bulunan yaşlı çift, olaydan yaralı olarak kurtuldu.

16 Aralık 2021 Perşembe 13:11
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Bomba gibi patlayan mutfak tüpü evi yıktı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bomba gibi patlayan tüp evi yıktı. Evde bulunan yaşlı çift, olaydan yaralı olarak kurtuldu.

Olay, sabah saatlerinde Besni ilçesine bağlı Eğirli köyü Kocapir mezrasında meydana geldi. Sultan Bulut (72) isimli yaşlı kadın kahvaltı yapmak için ocağın üzerine çayı koyarak tüpü açtı. Bir süre sonra tüpün söndüğünü fark eden yaşlı kadın çakmağı çakmasıyla birlikte tüpten sızan gaz patladı.

Bomba gibi patlayan tüp evi yıktı. Evin mutfağında bulunan Sultan Bulut ve oturma odasında bulunan eşi Mustafa Bulut (73) enkazın altında kaldı. Patlamayı duyan köylü vatandaşlar, enkazın altında kalan yaşlı çifti çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çift ambulanslarla Besni Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sultan Bulut’un vücudunda yanıklar olduğu, Mustafa Bulut’un ise yaraladığı öğrenildi. Yaralıların bilincinin açık olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Patlamanın etkisiyle komşu evin camları kırılırken, bir otomobil zarar gördü. Patlamada yaşlı çiftin evi kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 16.12.2021 13:37
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