Boğazına dili kaçan çocuğun imdadına bekçi yetişti - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilde bulunan ismi açıklanmayan çocuğun boğazına dili kaçmasıyla ailesi otomobili durdurarak çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine gelen Adıyaman il Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Bekçi Enes Yılmaz'ın yaptığı müdahaleyle çocuk, nefes almaya başladı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisine acil serviste devam edilen çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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