Bir çocuk annesi sokak ortasında darp edildi - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğleden sonra Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, daha önce birkaç kez rahatsız ettiği gerecekleriyle şikâyetçi olduğu B.D., ile cadde üzerinde karşılaşan S.A., ile bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., tekme- tokatla S.A'yı darp ederek kaçtı. Darp edilen S.A., telefon üzerinden Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamasından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenilirken, S.A., ise şikâyetçi olması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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