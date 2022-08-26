Binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.Flamingo yolu üzerinde bulunan 7 katlı binanın giriş katında bulunan elektrik trafosundan yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından yangın kontrol altına alınarak binada oturanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi hazırda bekletilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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