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Bina bahçesinde yanan traktör lastikleri paniğe neden oldu

Adıyaman’da bir binanın bahçesinde alev alan traktör lastikleri korku ve paniğe neden oldu.

12 Eylül 2022 Pazartesi 19:06
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Bina bahçesinde yanan traktör lastikleri paniğe neden oldu

Adıyaman’da bir binanın bahçesinde alev alan traktör lastikleri korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi 29125. Sokak’ta bir binanın bahçesinde bulunan traktör lastikleri ile çalılık alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu esnada yükselen dumanlar 5 katlı bir binayı etkisi altına alırken, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binada hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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