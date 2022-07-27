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Bin 600 yıllık 27 insan iskeleti bulundu - Videolu Haber

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kaçak kazı sonrası yapılan çalışmalarda mezar odasında yapılan kazıda 27 insan iskeletine rastlanıldı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:28
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Bin 600 yıllık 27 insan iskeleti bulundu - Videolu Haber

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Örenli köyü kırsalında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bölgeye giden ekipler, kaçak kazının yapıldığı kaya mezarı fark edince, durumu müze müdürlüğüne bildirdi. Ekipler yaptığı incelemede kaya mezarın Roma dönemine ait olduğunu saptadı. Alandaki inceleme sonrası gerçekleştirilen kazılarda insana ait olduğu değerlendirilen 27 iskelete rastlandı. Çalışmaların devam ettiği alanda ayrıca 3 kırık gözyaşı şişesi de bulundu. Yetkililer, kaya mezarın 1600 yıllık olduğunu belirtirken, iskelet ve gözyaşı şişeleri incelenmek üzere müze müdürlüğüne götürüldü

Kaynak: PHA
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