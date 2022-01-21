Besni'de yaşlı adam evinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Eğerli köyünde meydana geldi.

Eşi Gaziantep'te çocuklarının yanında kalan ve yalnız yaşayan 5 çocuk babası Celal Okutan'dan haber alamayan yakınları evin kapısını açarak içeri girdi. Yakınları, Okutan'ın yerde hareketsiz yattığını görünce sağlık görevlileri ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Okutan'ın öldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Okutan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Okutan'ın ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından tespit edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.