Besni’de uyuşturucudan yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti. Polis tarafından adrese düzenlenen operasyonda M.C. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 33 gram Metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Sorgulanmaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sorgulanmaları tamamlanan şüphelilerden M.C. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ismi öğrenilemeyen şüpheli serbest bırakıldı.