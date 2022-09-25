İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından uyuşturucu kullandığı tespit ettikleri M.K., F.Ç., R.T., ve M.K.’nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 6 adet mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Kaynak: PHA
Besni'de uyuşturucu ve ruhsatsız tabancaya 4 gözaltı
Adıyaman’ın Besni ilçesinde, polisin yakın takibi sonucu yapılan üst aramasında uyuşturucu, tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.
25 Eylül 2022 Pazar 14:19
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