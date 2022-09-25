Besni'de uyuşturucu ve ruhsatsız tabancaya 4 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından uyuşturucu kullandığı tespit ettikleri M.K., F.Ç., R.T., ve M.K.’nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 6 adet mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.