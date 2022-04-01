Besni'de uyuşturucu ticaretine tutuklama - Videolu Haber

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.K. ve F.K.’nin üzerinde bir miktar metamfetamin ve eroin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Adde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan İ.K. ve F.K. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.K., uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanırken, İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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