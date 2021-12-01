Besni'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Alınan bilgilere göre, Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik grup amirliği ekipleri ve Adıyaman Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmada 3 günde uyuşturucu kullananlara ve ticareti yapanlara yönelik yapılan uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şüpheli sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.