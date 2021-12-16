Besni'de mutfak tüpü patladı, çöken evdeki 2 kişi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Eğerli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Bulut (78) mutfakta yemek hazırladığı mutfak tüpü bilinmeyen patladı. Patlamanın şiddetiyle ev çökerken, içeride bulunan Sultan Bulut ile eşi Mustafa Bulut (85) yaralandı. Çöken evin önündeki bir otomobilin de hasar gördüğü patlamayı duyanlar yaşlı çiftin yardımına koşarken, durumu jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler enkazdan çıkardığı Bulut çiftini, tedavi için ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Patlamanın ardından olay yerine gelen Besni Kaymakamı Nazlı Demir, bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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