Besni’de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezi yönünde ilerleyen Mehmet Şahin yönetimindeki 02 DC 598 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşegül Yılmaz’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü ve yaya yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralıları ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Yılmaz ve Şahin’in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haberin Videosu :