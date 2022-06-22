Besni'de kenevir yetiştiren 4 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve yetiştiricilerine yönelik operasyon düzenlendi. Yeni Besni Mahallesi’nde bir evin bahçesinde 21 kök hint keneviri ele geçirilirken, operasyonda M.Ş, K.Ş, B.A, C.T., uyuşturucu yetiştirmek suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.Ş., K.Ş., B.A., C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler tarafından ele geçirilen kenevirler imha edildi.