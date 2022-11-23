Besni’de kaçakçılığa jandarma engeli

İlçeye bağlı Oyalı köyünde M.Ş'ye ait evde kaçak çay, sigara, sigara sarma makinası ve kağıt ile makoron olduğu bilgisi alan jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 780 paket çay, 436 adet kaçak sigara ile 55 bin 935 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Jandarma çay ve sigaralara el koyarken, M.Ş. isimli şahıs sorgulanmak üzere karakola götürüldü.