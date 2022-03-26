Besni'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından ilçe merkezinde yaptıkları denetim esnasında durumundan şüphelenerek durdurulan plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobilde arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 20 kilogramağırlığında bakır kablo ele geçirilirken yapılan sorgulamada şüphelinin kabloları çaldığı belirlendi. Gözaltına alınan M.K., sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.