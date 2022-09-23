Besni’de hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

Besni İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler bir işyerinden hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırma sonunda hırsızlık şüphelisi M.Y., F.S., ile Ö.V., isimli şahıslar Adıyaman merkezde bir işyerinden çaldıkları 136 paket sigara ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Karakola götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.