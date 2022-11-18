Besni'de hırsızlığa 1 gözaltı

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yukarı Sarhan Mahallesi'nde meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı esnada giren hırsızlık şüphelisi evde bulunan bakır tabak ve leğen ile ev eşyalarını çalarak kaçtı. Eve gelenler kapının açık olduğunu ve hırsızlık yapıldığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik kamera kayıtları ile parmak izi çalışmasında şüphelinin V.K., olduğunu belirledi. Polis tarafından V.K'nin adresine yapılan operasyonda çaldıkları malzemelerle birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çaldığı malzemeler sahibine teslim edildi.