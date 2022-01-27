Besni'de enkaz altında kalan Aysel, toprağa verildi - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay dün ilçeye bağlı Çakırhüyük beldesinde meydana geldi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ağırlığa dayanamayarak çöken ahır içerisinde olan Aysel Gizem Çolak (14) ve babası Ramazan Çolak (44) altında kaldı. Büyük gürültüyle çöken ahırı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri ve vatandaşların yardımıyla göçük altından çıkartılan Aysel Gizem Çolak ve babası Ramazan Çolak, hazırda bekletilen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aysel Gizem Çolak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba Ramazan Çolak'ın ise ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Bugün öğlen namazının ardından Çakırhüyük beldesinde düzenlenen cenaze törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Çakırhüyük Belediye Başkanı Miktat Çetin, Köseceli Belediye Başkanı Kerim Durgut, Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, CHP Besni ilçe Başkanı Vakkas Acar, İYİ Parti Besni ilçe Başkanı İmdat Yıldırım, Yeniden Refah Partisi Besni ilçe Başkanı Mehmet Taşdemir, Adıyaman Çukobirlik Başkanı Şahin Sümer, Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, Besni Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mitat Songur, Kurum Amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Elif ve Ramazan Çolak'ın 4 çocuğundan biri olan Aysel Gizem Çolak, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Çakırhüyük Mezarlığında toprağa verildi.

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