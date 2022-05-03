Besni'de ekili olan binlerce dönüm tarım arazisi dolu nedeniyle zarar gördü

Akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı nedeniyle Besni ilçesine bağlı köylerde ekili olan binlerce dönüm tarım arazisi zarar gördü. Tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle ekili alanlar zarar görürken, bazı evlerinde zarar oluşurken otomobillerin ise camı kırıldı.

"Tarım alanlarında ciddi zararlar meydana gelmiştir"

Besni Kaymakamı Nazlı Demir'in talimatıyla dolu vuran bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladıklarını belirten Besni İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kösekul,"Bugün meydana gelen dolu yağışı nedeniyle ilçemize bağlı köylerimizde tarım alanlarında ciddi zararlar meydana gelmiştir. Yarından itibaren ilçe kaymakamımızın da talimatları ile Müdürlüğümüz teknik personelleri ile arazide hasar tespit işlemine başlayarak zarar gören alanlarda alan taraması yapacağız. Yapacağımız çalışmalar neticesi oluşan afetin nevi ve miktarı bakanlığımıza afet ihbarı olarak bildirilecektir. Tesellimiz can kaybının olmaması Yine Meteoroloji verilerine göre yarın da yağışlı hava dalgasının devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica eder zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun inşallah"dedi.

Çiftçiler bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini istedi

İlçeye bağlı Eskiköy, Keysun ovası, Kargalı köyü, Kızılin ve bir çok bölgede etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri zarar gördüğünü belirten çiftçiler bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilmesini istediler. Çiftçiler ayrıca buğday, mısır, arpa ve pamuk ekili tarlalar ve fıstık, badem bahçelerinde rekoltede büyük bir oranda düşüşün olacağı öne sürüldü.