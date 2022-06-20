Galeriler Yazarlar
Adıyaman 37
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.539,20
ALTIN
1.024,58
DOLAR
17,34
STERLİN
21,25
EURO
18,28

Besni’de, devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkıp devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

20 Haziran 2022 Pazartesi 16:30
10 Okunma
Besni’de, devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Besni-Gaziantep karayolunun 15’inci kilometresi meydana geldi.
Karagüveç köyü yakınlarında Eyüp K., yönetimindeki 02 AE 569 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Eyüp K. (23), ile yanındaki Y.K. (22) , E.K. (21), Y.K. (20), yaralandı. Otomobildekiler çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılıp, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan ve durumu ağır olan sürücü Eyüp K., yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Besni’de, 12 yaşındaki çocuk karnından bıçaklandı
Besni’de, 12 yaşındaki çocuk karnından bıçaklandı
Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgayı polis sonlandırdı - Videolu Haber
Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgayı polis sonlandırdı - Videolu Haber
Arazideki anız yangını paniğe neden oldu - Videolu Haber
Arazideki anız yangını paniğe neden oldu - Videolu Haber
Hareketsiz yatan yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi
Hareketsiz yatan yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi
Adıyaman’da yan bakma kavgası: 2 yaralı
Adıyaman’da yan bakma kavgası: 2 yaralı
Otomobilin çarptığı küçük çocuk yaralandı - Videolu Haber
Otomobilin çarptığı küçük çocuk yaralandı - Videolu Haber
Orta refüje çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Orta refüje çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Bahçedeki yılan paniğe neden oldu - Videolu Haber
Bahçedeki yılan paniğe neden oldu - Videolu Haber
Samsat'ta seradaki kenevire 1 tutuklama
Samsat'ta seradaki kenevire 1 tutuklama
Otomobilin çarpıttığı yaya yaralandı - Videolu Haber
Otomobilin çarpıttığı yaya yaralandı - Videolu Haber
Otomobilde çıkan uyuşturucuya 3 gözaltı
Otomobilde çıkan uyuşturucuya 3 gözaltı
Su kuyusuna düşen tilki kurtarıldı
Su kuyusuna düşen tilki kurtarıldı
Kavgaya karışan şüphelilerin evlerine özel harekat destekli operasyon
Kavgaya karışan şüphelilerin evlerine özel harekat destekli operasyon
İtfaiye Müdürü Doğan: Anız yakmanın cezaları var - Videolu Haber
İtfaiye Müdürü Doğan: Anız yakmanın cezaları var - Videolu Haber
Pencereden düşen genç kız hayatını kaybetti - Videolu Haber
Pencereden düşen genç kız hayatını kaybetti - Videolu Haber
Boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli yakalandı
Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli yakalandı
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer mevlid-i şerifle anıldı
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer mevlid-i şerifle anıldı
Adıyaman’da uyuşturucuya 11 tutuklama
Adıyaman’da uyuşturucuya 11 tutuklama
Husumetli iki grup arasında sopalı kavga: 3 yaralı - Videolu Haber
Husumetli iki grup arasında sopalı kavga: 3 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman’da motosiklet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman’da motosiklet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Kahta’da anız yangı Buğday Pazarı'na sıçramadan söndürüldü - Videolu Haber
Kahta’da anız yangı Buğday Pazarı'na sıçramadan söndürüldü - Videolu Haber
Adıyaman’da 9 farklı noktada anız yangını - Videolu Haber
Adıyaman’da 9 farklı noktada anız yangını - Videolu Haber
Adıyaman’da uyuşturucu 3 gözaltı - Videolu Haber
Adıyaman’da uyuşturucu 3 gözaltı - Videolu Haber
Çelikhan’da pat pat motoru devrildi: 1 ölü, 7 yaralı - Videolu Haber
Çelikhan’da pat pat motoru devrildi: 1 ölü, 7 yaralı - Videolu Haber
Bir günde 9 farklı tarlada anız yangını çıktı
Bir günde 9 farklı tarlada anız yangını çıktı
Adıyaman'da yavru şahin koruma altına alındı - Videolu Haber
Adıyaman'da yavru şahin koruma altına alındı - Videolu Haber
Sokağı kötü kokular sarınca acı olay ortaya çıktı
Sokağı kötü kokular sarınca acı olay ortaya çıktı
Şehit Özer, Gölbaşı'nda toprağa verildi - Videolu Haber
Şehit Özer, Gölbaşı'nda toprağa verildi - Videolu Haber
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim