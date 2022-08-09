Besni'de devrilen otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Aşağı Sarhan Mahallesi'nde meydana geldi.

İlçe merkezi yönünde ilerleyen Harun Elhan yönetimindeki 44 ABU 815 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attıktan sonra bir evin duvarına çarparak durdu. Kazada sürücü otomobilde sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Elhan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı. Yaralı sürücü sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Elhan'ın durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.