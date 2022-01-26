Besni'de çöken ahırın altında kalan Gizem öldü, babası ağır yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Çakırhöyük beldesinde meydana geldi.

Besicilik yapan Ramazan Çolak'ın kızı Aysel Gizem ile birlikte bulundukları ahır, üzerindeki karlara dayanamayarak çöktü. Büyük gürültüyle çöken ahırı görenler, baba ile kızın yardımına koşup durumu kurtarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan baba ile kızı ilk müdahale sonrası Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Aysel Gizem Çolak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı baba Ramazan Çolak'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor. Çöken ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvanın ise enkaz altında kalarak telef olduğu öğrenildi. Öte yandan olayı duyan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, olay yerine giderek inceleme yaptı. Olay yerinde telef olan annesini emmeye çalışan kuzu ise cep telefonu ile görüntülendi.

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