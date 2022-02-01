Besni'de çatısı çöken çiftlikteki 8 küçükbaş hayvan telef oldu

Alınan bilgiye göre olay, Besni ilçesine bağlı Güneykaş köyünde meydana geldi. Mesut Uçar ve Ümit Türkme’e ait çiftlik yoğun kar yağışının ardından biriken karın ağırlığına dayanamadı. Çiftliğin çatısı çöktü. Yaşanan olayda 8 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi. Çiftlikte büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.